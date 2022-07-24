«Страшно подумать»: девочка из Ухты получила серьезную травму на надувной горке

Фото: соцсети

В прошлое воскресенье пострадала несовершеннолетняя ухтинка, об этом рассказала ее мама Алена Арефьева в социальных сетях. По словам женщины, все случилось, когда ее муж и маленькая дочь решили сходить на батуты, расположенные на парковке супермаркета «Провиант». Из-за шва на батуте девочка разодрала себе все ноги, проехавшись по нему на большой скорости.

Мама девочки отметила, что сотрудники предупредили о том, что шов порвался и нужно немного подождать для устранения проблемы, однако оказалось, что дефект был прямо посередине горки.

– Травматичный шов был прямо по центру спуска горки. А результат поездки вы сами видите по фото. Доча была в коротких шортиках и проехалась по нему на большой скорости, сразу даже не поняв, что произошло. На обращение супруга к смотрящим батута, они сразу пошли в отказ и отреагировали крайне агрессивно, утверждая, что такие увечья можно получить только, проехавшись по асфальту и они ничего не зашивали, – уточнила она.

Со слов ухтинки, когда ее муж пообещал обратиться в правоохранительные органы, сотрудники в ответ посмеялись, отметив, что они ничего не смогут доказать, и что таких, как пострадавшая семья ежедневно приходят десятками.

– Слава богу, нет неисправимой трагедии. Вот только страшно подумать, а если это было бы лицо, глаза, – заключила Алена.

– Это действительно так! Я с ребенком каталась с горки, и были поцарапаны руки, а сотрудники утверждают, что такого не может быть. Травмоопасный шов находится по центру горки, – подтвердила подписчица в социальных сетях Виктория Н.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Выволок обмякшее тело»: жуткая история произошла с 9-летним мальчиком в Коми (подробнее)