На юге Коми в восьми районах объявлено штормовое предупреждение

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Сегодня, 24 июня, спасателями МЧС Коми опубликовали очередное штормовое предупреждение. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства. По предоставленной информации, пострадает юг региона, пообещали грозы, ливни и порывистый ветер со скоростью 15-20 м/с.

Отмечается, что осторожность надо будет соблюдать жителям Сыктывкара, а также Троицко-Печорского, Ухтинского, Усть-Вымского, Сыктывдинского, Усть-Куломского, Корткеросского, Троицко-Печорского районов.

Жителей вышеуказанных районов попросили соблюдать правила безопасности, закрывать окна в домах и квартирах.

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