В течение недели в Коми из-за западного циклона будет прохладная погода

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Синоптики ЦГМС Коми дали прогноз на следующую неделю. По данным метеорологов, в республике с 25 по 29 июня ожидается прохладная погода из-за западного циклона. В ведомстве отметили, что ночью температура воздуха в среднем составит +8...+13С, днём +18...+23С.

Также, по информации синоптиков, на крайнем юге и севере региона ожидаются небольшие дожди. Температурный фон повысится на фоне влияния южного антициклона и роста атмосферного давления. Так, воздух прогреется ночь. до +13...+18С, днём +24...+29С, на крайнем северо-востоке ночью +7...+12С, днём +20...+25С.

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