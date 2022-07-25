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Общество25 июля 2022 4:45

До 1 декабря жители Коми могут передать в частные пенсионные фонды свои накопления

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В отделении Пенсионного фонда Коми напомнили, что жители республики могут передать свои накопления до 1 декабря либо в сам фонд, либо в один из негосударственных пенсионных учреждений.

Уточняется, что заявление можно подать через портал госуслуг, или в клиентской службе ПФР. К рассмотрению не будут приниматься заявки, присланные курьером или по почте.

В фонде напомнили, что менять фонд можно не чаще одного раза в пять лет, в противном случае инвестиционный доход начисляться не будет.

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