До 1 декабря жители Коми могут передать в частные пенсионные фонды свои накопления

Фото: архив КП

В отделении Пенсионного фонда Коми напомнили, что жители республики могут передать свои накопления до 1 декабря либо в сам фонд, либо в один из негосударственных пенсионных учреждений.

Уточняется, что заявление можно подать через портал госуслуг, или в клиентской службе ПФР. К рассмотрению не будут приниматься заявки, присланные курьером или по почте.

В фонде напомнили, что менять фонд можно не чаще одного раза в пять лет, в противном случае инвестиционный доход начисляться не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Надо поставить свечи»: близкие пропавшей Миланы Русс из Коми подозревают страшное (подробнее)