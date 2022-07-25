Семейная пара из Коми рассказала, что им чудом удалось выжить

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Жительница Коми Ольга Веремеева рассказала о том, как они с мужем выжили в серьезной аварии. По ее словам, все произошло 17 июля, сейчас пара находится в больнице с множественными травмами.

По ее словам, дорога пролегала из Москвы в Емву, ехать им пришлось почти весь день, но муж Ольги решил доехать до пункта назначения без сна. В результате мужчина уснул и съехал в кювет.

– Слава Господу, что не было встречных машин, и этих огромных КАМАЗов… Получили переломы, муж – перелом правой берцовой кости, и палец правой руки. Я была не пристегнута и спала сзади, но пострадала не сильно – перелом челюсти без смещения и ушиб грудной клетки, а также множественные гематомы.

Ольга обратилась к жителям республики с просьбой соблюдать правила безопасности и пристегивать ремни, плюс, она отметила, что очень важно отдыхать в дороге.

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