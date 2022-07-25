Власти Сыктывкара намерены бороться со стихийной торговлей ярмарками

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Заместитель начальника управления администрации Сыктывкара Анна Миронович предложила в качестве борьбы со стихийной торговлей ярмарки. В настоящий момент проводятся рейды и идет работа с Роспотребнадзором.

По ее словам, в городе довольно много уличных продавцов. Зимой чаще всего продают рыбу, а летом – ягоды, овощи и зелень.

– Эту ситуацию мы отрабатываем совместно с органами, которые занимаются контролем за оборотом продукции, например, Роспотребнадзором. Делается это с целью понимания, насколько эта продукция может в принципе реализовываться гражданам, – отметила чиновница.

По словам Миронович, также власти проводят рейды по выявлению таких мест. В будущем планируется организовывать ярмарки, куда могут выйти все желающие, передали в БНК.

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