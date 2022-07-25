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Общество25 июля 2022 6:11

Минздрав Коми объяснил, когда нужна медсправка в детский сад после каникул

Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Воспитанники детских садов, которые были на каникулах, могут не предоставлять справку о здоровье. Об этом сообщает региональный Минздрав.

В ведомстве объяснили, что если ребёнок пропускал садик не по причине болезни, а просто отдыхал, то никаких подтверждающих документов о физическом состоянии приносить не нужно.

— Если ребенок не болел и не обращался за медицинской помощью, справку предоставлять не следует, — цитирует БНК республиканский Минздрав.

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