Минздрав Коми объяснил, когда нужна медсправка в детский сад после каникул

Фото: pexels.com

Воспитанники детских садов, которые были на каникулах, могут не предоставлять справку о здоровье. Об этом сообщает региональный Минздрав.

В ведомстве объяснили, что если ребёнок пропускал садик не по причине болезни, а просто отдыхал, то никаких подтверждающих документов о физическом состоянии приносить не нужно.

— Если ребенок не болел и не обращался за медицинской помощью, справку предоставлять не следует, — цитирует БНК республиканский Минздрав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В сыктывкарском поселке Кочпон-Чит на 11% построили детский сад