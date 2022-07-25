«Сотрудники ЦБ» украли у двух сыктывкарцев миллион рублей

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Мошенники украли у двух жителей Сыктывкара более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником ЦБ. Собеседник рассказал, что на имя сыктывкарки незаконно пытаются оформить кредит. Он попросил женщину взять зеркальный займ и перевести деньги на сторонний счет. Женщина взяла два кредита и перевела 507 тысяч рублей.

В аналогичной ситуации оказался 83-летний сыктывкарец. Он взял в кредит 500 тысяч рублей и отправился в салон связи, чтобы перевести их. Работник заподозрил неладное, но пенсионер убедил, что перечисляет деньги сыну. Возбуждены уголовные дела.

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