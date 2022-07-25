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Общество25 июля 2022 10:56

В Сыктывкаре нашли рыбака, который потерялся в лесу

Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В Сыктывкаре местному жителю, ушедшему на рыбалку, понадобилась помощь спасателей. Мужчина рассказал, что не может перебраться с одного берега Вычегды на другой.

По предварительным данным, рыбак был не один, а еще с одним взрослым и трехлетним ребенком. Однако картина того дня была совершенно иной.

Как сообщает издание «Комиинформ», спасатели спустили лодку на воду и обыскали территорию вверх и вниз по течению, однако никого, кроме другого спящего рыбака в лодке, не обнаружили.

Как выяснилось позже, мужчина рыбачил не на реке, а на рядом расположенном озере, которое скрывалось в лесу, был один. Спустя какое-то время ему удалось самостоятельно добраться домой.

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