Ревнивый житель Коми взломал страницу своей бывшей

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В Вуктыле 33-летнего местного жителя обвиняется в неправомерном доступе к компьютерной информации и нарушении тайны переписки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина заподозрил бывшую сожительницу в том, что она ему неверна. Поэтому житель Вуктыла решил прочитать ее переписку в социальных сетях. Для этого он позвонил на горячую линию оператора и, имея паспортные данные женщины, попросил заблокировать сим-карту ее телефона. После этого мужчина пошел в салон связи, где попросил работавшего там знакомого выдать новую сим-карту, а затем изменил пароль от ее электронной почты и аккаунта в соцсети. Обо всем узнала женщина и обратилась в Следственный комитет. Уголовное дело направлено в суд.

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