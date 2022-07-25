Пострадавшему в драке во время отдыха 24-летнему парню из Коми понадобилась помощь спасателей

Фото: пресс-служба "Спас-Коми" Комитета ГО и ЧС

В Ухте 24-летнему местному жителю понадобилась помощь медиков и спасателей. Молодой человек во время отдыха попал в драку и сильно пострадал.

Ухтинец сам позвонил спасателям и сообщил, что он находится на 4 км автодороги Ухта-Сосногорск у карьера. Из-за травм парень не мог добраться до дома и просил помочь ему.

Спасатели эвакуировали пострадавшего из карьера и передали сотрудникам медицинской службы, передает «Комиинформ».

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