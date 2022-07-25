В Коми простились с погибшим в Донбассе военным

Фото: пресс-служба главы Коми

В Ижемском районе простились с освобождавшим Донбасс Виталием Чупровым. Об этом сообщили в пресc-службе главы Коми.

Чупров родился в деревне Вертеп. Земляки говорили о нем как об очень талантливом, жизнерадостном и очень добром человеке. Военнослужащий погиб при освобождении Донбасса.

– Светлая память тебе, Виталий Николаевич! Подвиг твой вписан золотыми буквами в летопись России, твоей малой родины и Республики Коми. Вечная тебе память! – сказал Уйба.

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