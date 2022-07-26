Владимир Путин подписал указ о появлении нового праздника

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Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении нового праздника. Согласно опубликованному на портале правовой информации документу, новый праздничный день будет 2 октября.

Уточняется, что в этот день будут отмечать День среднего профессионального образования. Решение принято с целью развития и популяризации среднего профобразования, следует из опубликованной информации.

2 октября выбрано в связи с тем, что в этот день в 1940 году вышел указ, определяющий типы училищ.

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