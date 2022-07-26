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Происшествия26 июля 2022 5:45

«Били ногами и головой о сваи»: в Коми подростки жестоко избили 7-летнюю девочку

Подростки из Печоры избили 7-летнюю девочку во дворе ее дома
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Печоре 23 июле во дворе собственного дома на Строительной, 25 была избита 7-летняя девочка. Со слов матери пострадавшей, на ребенка напали местные подростки. После случившегося ее дочь, со слов женщины Анны Баландиной, пришла со сломанным носом, ссадинами, синяками и побитым лицом.

Малышка рассказала своей матери, что во двор пришли мальчики с девочкой, которые начали ее толкать, а потом девочка взяла ребенка за косу и ударила головой о сваи, вкопанные в землю, следом к избиениям присоединились мальчики, которые пинали свою жертву по спине.

– Каждый должен задуматься и объяснить своим детям, что вот такие ситуации могут в один момент принести непоправимое горе сразу в несколько семей, – рассуждает Анна Баландина.

В настоящий момент женщина ищет свидетелей произошедшего, и надеется, что у кого-то есть запись случившегося, сообщили на портале «Pro Город Сыктывкар».

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