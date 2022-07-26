«Такая молодая»: в Коми поминают трагически погибшую молодую девушку

Фото: соцсети

Близкие погибшей 23-летней Анастасии, которая утонула в котловане за ТРЦ «Июнь» в Сыктывкаре, поминают девушку в день ее смерти. Уроженка Удорского района погибла 25 июля 2020, когда находилась на территории стройки в компании новых знакомых. Спустя два года у родных так и не утихла боль от трагической утраты.

– Перестало биться сердце нашей любимой дочери, внучки, племянницы, матери, сестры и замечательной подруги. Такая молодая. Ты навсегда останешься в наших сердцах...Память о тебе вечна, – пишут ее близкие.

Анастасия приехала в Сыктывкар на заработки, там она познакомилась с компанией молодых людей. В день ее гибели девушке отдыхала вместе со своими новыми знакомыми. В какой-то момент они решили устроить пикник около бетонного котлована за торговым центром, а после искупаться в нем. Тело девушки нашли только на следующий день. У нее остался шестилетний сын.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мама утонувшей в котловане за торговым центром 23-летней сыктывкарки: «О ее смерти мы узнали из новостей» (подробнее)