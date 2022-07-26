В Коми у окрестностей монастыря пропал пятилетний глухонемой мальчик

Фото: Сыктывкарский отряд «Спас-Коми» Комитета ГО и ЧС

В Сыктывдинском районе Коми пропал пятилетний мальчик. Известно, что у ребенка есть проблемы со слухом и речью.

Как сообщает издание «Комиинформ», все произошло в селе Ыб. Мальчик вместе со взрослыми приехал на экскурсию в монастырь, но быстро отстранился от основной группы туристов и пошел вниз по дороге, к высокой траве и зарослям.

Когда взрослые поняли, что не могут найти ребенка, вызвали спасателей и сотрудников полиции. На помощь выехал Сыктывкарский отряд «Спас-Коми» Комитета ГО и ЧС. В поиске ребенка участвовали только специалисты.

Двое спасателей разделились и начали искать мальчика в зарослях высокой травы около ручья. Работу затруднял факт, что потерявшийся ребенок не откликается на свое имя и не мог самостоятельно позвать на помощь.

Спустя 30 минут один из сотрудников «Спас-Коми» заметил голову и плечи ребенка, который находился на пяточке поля. Мужчина понял, что это именно тот мальчик, так как он подходил по возрасту. Ребенок улыбнулся спасателю и протянул ему руку, передает издание.

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