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Происшествия26 июля 2022 6:02

В Коми женщина избила приятеля бутылкой

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Усинске 35-летнюю местную жительницу подозревают в умышленном причинения вреда здоровью средней тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщина выпивала со знакомым. В какой-то момент между ними возник конфликт. Жительница Коми схватила бутылку и один раз ударила его по голове, а затем еще несколько раз по телу. В результате пострадавший получил телесные повреждения средней тяжести. Возбуждено уголовное дело. Женщина признала свою вину.

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