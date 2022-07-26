В Коми женщина избила приятеля бутылкой

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В Усинске 35-летнюю местную жительницу подозревают в умышленном причинения вреда здоровью средней тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщина выпивала со знакомым. В какой-то момент между ними возник конфликт. Жительница Коми схватила бутылку и один раз ударила его по голове, а затем еще несколько раз по телу. В результате пострадавший получил телесные повреждения средней тяжести. Возбуждено уголовное дело. Женщина признала свою вину.

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