В Коми из окна четвертого этажа выпали 4-летний мальчик с 2-летней сестренкой

Фото: архив "КП"

Двое маленьких детей с травмами головы оказались на больничной койке Усть-Вымской ЦРБ после падения из окна четвёртого этажа. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

По данным ведомства, 4-летний мальчик со своей сестренкой играли в одной из комнат квартиры, пока их мама была на кухне, а отец - в спальне. Дети встали на диван, взобрались на подоконник, облокотились на москитную сетку и один из другим упали на землю. Родители малышей прибежали на детский плач, однако не обнаружили в комнате ни дочь, ни сына. Поняв, что произошло, они незамедлительно вызвали медиков.

Отмечается, что многодетная семья на учете не состоит.

Также, как сообщает издание «Комиинформ», детей сразу госпитализировали в Усть-Вымскую ЦРБ. Сейчас пострадавшие находятся в отделении нейрохирургии Республиканской детской клинической больницы.

- Состояние детей оценивается как средней тяжести. Рабочий диагноз - закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы внутренних органов брюшной полости. Операции не требуются, - прокомментировали произошедшее в Министерстве здравоохранения РК.

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