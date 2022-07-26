Житель Коми проснулся миллионером, выиграв в лотерею, но даже не догадывается об этом

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Житель Коми выиграл в лотерею 1,5 млн рублей. Однако о своём выигрыше счастливчик даже ещё и не догадывается. Известно, что будущий миллионер живет в Сыктывкаре и потратил на билет всего 320 рублей.
Победителя ждёт 1 527 840 рублей за угаданную комбинацию чисел.
Добавим, что счастливчиков из Коми с каждым разом становится все больше. Так, недавно обладателем 750 тысяч рублей стал обычный дворник из Сыктывкара.
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