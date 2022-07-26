Построенному год назад стадиону в Сыктывкаре понадобился ремонт

Фото: пресс-служба Министерства спорта Коми

На Республиканском стадионе в Сыктывкаре, построенном в 2021 году, началось устранение дефектов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Коми.

Стадион находится в управлении спортивной школы №1. За время эксплуатации объекта обнаружили около 30 дефектов. Самыми значительными стали подъем участка грунта по краю запасного поля и беговой дорожки вдоль улицы Карла Маркса, а также протечка кровли над трибунами основной спортивной арены. Кроме того, светодиодные экраны работают со сбоями.

На стадионе также образовались незначительные перепады высот на различных поверхностях. Дефекты планируют выполнить до конца сентября. В настоящее время ремонтируют кровлю над трибунами.

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