Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 июля 2022 10:45

Построенному год назад стадиону в Сыктывкаре понадобился ремонт

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Министерства спорта Коми

Фото: пресс-служба Министерства спорта Коми

На Республиканском стадионе в Сыктывкаре, построенном в 2021 году, началось устранение дефектов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Коми.

Стадион находится в управлении спортивной школы №1. За время эксплуатации объекта обнаружили около 30 дефектов. Самыми значительными стали подъем участка грунта по краю запасного поля и беговой дорожки вдоль улицы Карла Маркса, а также протечка кровли над трибунами основной спортивной арены. Кроме того, светодиодные экраны работают со сбоями.

На стадионе также образовались незначительные перепады высот на различных поверхностях. Дефекты планируют выполнить до конца сентября. В настоящее время ремонтируют кровлю над трибунами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Популярные пивные у Республиканского стадиона навсегда исчезнут с лица города