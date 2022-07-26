Пропавший на Украине боец из Коми Александр Дубогрызов умер от ран в военном госпитале

Фото из личного архива

В Москве умер Александр Дубогрызов из Коми. Мужчина принимал участие в спецоперации на Украине, где получил серьезные ранения.

В мае его близкие потеряли с ним связь, однако родственники обнаружили его в столице России, куда он попал на лечение. Казалось, история завершилась удачно, однако семья сообщила трагические вести: Александра не стало после четырех недель госпитализации.

Мужчина умер от осложнений, вызванных травмами и ранениями. Сейчас его родственники намерены привезти тело бойца на родину и похоронить в родной республике, передает БНК.

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