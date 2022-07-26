Сыктывкарец прыгал на крыше авто, чтобы отомстить водителю за неправильную парковку

Фото: архив КП

В Сыктывкаре 32-летнего местного жителя признали виновным в умышленном повреждении чужого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел ночью 24 апреля на улице Карла Маркса. Во дворе дома №100 сыктывкарец увидел автомобиль, припаркованный на тротуаре. Мужчина вспомнил, что водитель этой машины не раз там парковался. Злоумышленник решил проучить автовладельца. Он забрался на капот машины, положив туда кирпич, перебрался на крышу и попрыгал там не менее 8 раз. В результате у машины оказались поврежденными капот и крыша. Сумма ущерба составил 53 тыс. рублей.

Сыктывкарец признал свою вину, полностью возместил ущерб, извинился и раскаялся. Суд прекратил уголовное дело за примирением сторон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми угнал «десятку», повредил ее и сбежал