Фото: кадр видео

Во вторник, 26 июля, из-за аварии в Сыктывкаре из-под асфальта забил фонтан. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

По их словам, инцидент произошел около 13.30. На перекрестке улиц Пушкина и Ленина прорвало трубу. На этом месте образовался фонтан. Из-за сильного напора струя достигала уровня второго-третьего этажа. Горожане рассказали, что территория вокруг затоплена. Как передает БНК, в администрации Сыктывкара выясняют обстоятельства случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре ликвидировали утечку в трубе республиканского стадиона