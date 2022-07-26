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Происшествия26 июля 2022 12:38

В Сыктывкаре из-под асфальта забил фонтан

Источник:kp.ru
Фото: кадр видео

Фото: кадр видео

Во вторник, 26 июля, из-за аварии в Сыктывкаре из-под асфальта забил фонтан. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

По их словам, инцидент произошел около 13.30. На перекрестке улиц Пушкина и Ленина прорвало трубу. На этом месте образовался фонтан. Из-за сильного напора струя достигала уровня второго-третьего этажа. Горожане рассказали, что территория вокруг затоплена. Как передает БНК, в администрации Сыктывкара выясняют обстоятельства случившегося.

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