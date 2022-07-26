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Происшествия26 июля 2022 15:02

В Коми 17-летнего подростка судили за наркоторговлю

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сосногорске 17-летнего местного жителя признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в марте. В интернет-магазине подростку поручили продать 50 свертков массой не менее 25,810 грамма. Он должен был заложить тайники. Однако подростка задержали правоохранители. У него также изъяли наркотики. Суд признал злоумышленника виновным. Его приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать срок житель Коми будет в воспитательной колонии.

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