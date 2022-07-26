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Общество26 июля 2022 15:50

В Сыктывкаре назвали виновников фонтана из-под асфальта

Источник:kp.ru
Фото: кадр видео

Фото: кадр видео

Фонтан на улице Ленина в Сыктывкаре появился по вине автомобилистов. Об этом заявили в пресс-службе городской администрации.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 26 июля около 13.30. На перекрестке улиц Пушкина и Ленина прорвало трубу. На этом месте образовался фонтан. Из-за сильного напора струя достигала уровня второго-третьего этажа.

В администрации пояснили, что инцидент произошел из-за наезда легковушки на временный водовод. Он снабжает микрорайон, пока заменяют основной трубопровода. Пока не известно, будут ли искать виновника случившегося. Авария локализована, ведется ее устранение.

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