Пенсионный фонд рассказал, когда нужно ждать выплаты жителям Коми

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В региональном отделении ПФР сообщили, когда жители Коми получат положенные выплаты. Согласно предоставленной информации, все пенсии о социальные пособия поступят получателям в положенный срок.

Согласно опубликованным данным, 3 августа пособия и соцвыплаты будут предоставлены беременным женщинам, одиноким родителям с детьми от 8 до 16 лет, родителям с детьми от 8 до 17 лет. Также выдадут материнский капитал за август и ежемесячные пособия по уходу за ребенком.

Пенсии в августе 2022 года поступят на карты Сбербанка получателям с фамилиями на буквы А-К –12-го числа, Л-Я –19-го числа. Держатели счета в других банках получат пенсии 19-го августа.

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