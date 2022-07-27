Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июля 2022 6:15

В Коми родилось на 18 мальчиков больше, чем девочек

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми за прошедшие полгода родилось 3208 младенцев, из которых 1613- мальчики, а 1595 – девочки. Информацию об этом сообщили в Минюсте Коми.

Таким образом, мальчиков больше на 18 человек, чем девочек. Сообщается также, что среди родившихся 42 – двойни. Рост рождаемости отмечается в Усть-Вымском, Сысольском районах, а также в Эжвинской районе Сыктывкара.

Что касается умерших, то зарегистрировано 5 549 усопших, что соответствует показателям аналогичного периода 2021 года. Выше всего смертность в Ухте, Инте, Эжвинском районе Сыктывкара, а также в Усть-Вымском, Койгородском, Ижемском, Сысольском, Княжпогостском и Удорском районах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми сократилось количество отсроченных рецептов по льготным лекарствам (подробнее)