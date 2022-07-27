В Коми родилось на 18 мальчиков больше, чем девочек

Фото: архив КП

В Коми за прошедшие полгода родилось 3208 младенцев, из которых 1613- мальчики, а 1595 – девочки. Информацию об этом сообщили в Минюсте Коми.

Таким образом, мальчиков больше на 18 человек, чем девочек. Сообщается также, что среди родившихся 42 – двойни. Рост рождаемости отмечается в Усть-Вымском, Сысольском районах, а также в Эжвинской районе Сыктывкара.

Что касается умерших, то зарегистрировано 5 549 усопших, что соответствует показателям аналогичного периода 2021 года. Выше всего смертность в Ухте, Инте, Эжвинском районе Сыктывкара, а также в Усть-Вымском, Койгородском, Ижемском, Сысольском, Княжпогостском и Удорском районах.

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