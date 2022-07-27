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Общество27 июля 2022 6:05

Минздрав Коми разъяснил, куда обращаться из-за беспокоящих родинок на теле

Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Жители Коми, которых беспокоят родинки и другие образования на коже, могут обратиться к штатному дерматологу Республиканского кожно – венерологического диспансера. Об этом сообщает напомнили в региональном Минздраве.

После приёма специалиста и проведённых обследований, если возникнет необходимость хирургического вмешательства, врач даст соответствующее направление.

— Для осмотра пигментных невусов (родинок) при помощи дерматоскопа. Вам необходимо обратиться к врачу дерматологу в ГБУЗ РК «Республиканский кожно – венерологический диспансер» на прием к врачу дерматологу. В случае необходимости удаления образования вам будут даны рекомендации и направление на удаление к врачу – хирургу или онкологу по месту жительства, — цитирует ведомство БНК.

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