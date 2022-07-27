В Коми жертвами сексуального насилия становятся все больше детей

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За первые шесть месяцев 2022 года в Коми выросло количество преступления против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщил прокурор республики Николай Егоров.

По его словам, количество преступлений снизилось, однако их структура изменилась. Уровень преступности стал минимальным за последние 20 лет. Количество преступлений снизилось на 12,7% и составило 7407. При этом на треть возросло количество особо тяжких преступлений. Уточняется, что речь, в частности, идет об убийствах, наркоторговле, а также о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Кроме того, сами дети стали чаще нарушать закон. Рост такой преступности составил 58%. Кроме того, доля преступлений, совершенных рецидивистами: их доля составляет 68%. Как передает БНК, это существенно выше общероссийского показателя.

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