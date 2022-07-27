В Сыктывкаре с третьего этажа заброшенного дома упал ребенок

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре ребенок оказался на больничной койке после падения с девятиметровой высоты. Об этом сообщили на оперативке в столичной мэрии.

Как рассказали в администрации города, инцидент произошел 26 июля. Ребенок, возраст которого не раскрывается, выпал из окна третьего этажа заброшенного здания на Сысольском шоссе. Юного горожанина экстренно госпитализировали в больницу.

Добавим, что падение детей из окон заброшки происходит уже не в первый раз. В МВД призвали обеспечить безопасность объекта из-за угрозы жизни людей.

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