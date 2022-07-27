Стало известно состояние выпавшего из окна заброшенного здания 14-летнего подростка из Сыктывкара

Фото: архив "КП"

Стало известно состояние ребенка, упавшего с третьего этажа заброшенного здания в Сыктывкаре. Напомним, 14-летний подросток оказался в больнице после падения с девятиметровой высоты.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Коми, мальчик находится в состоянии средней тяжести. У юного пациента диагностировано сотрясение, ушиб головного мозга и компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, заявили в ведомстве.

В заброшке на Сысольском шоссе происходит не единичный случай с травмированием детей. МВД потребовало от города обеспечить безопасность объекта и не допускать на территории здания посторонних людей.

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