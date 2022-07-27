Пловец из Сыктывкара победил на Кубке России

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Сыктывкарский спортсмен Николай Зуев стал победителем Кубка России по плаванию. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Финал соревнований проходил с 21 по 25 июля в Казани. Зуев стал бронзовым призером на дистанции 100 метров на спине. Пловец финишировал с результатом 53.60. Кроме того, сыктывкарец победил на 200-метровой дистанции на спине. В администрации уточнили, что его результат – 1:57.44. Еще один сыктывкарец Дмитрий Никоненко занял восьмое место на дистанции 100 метров баттерфляем. Спортсмен прошел в финал среди юниоров.

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