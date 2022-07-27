В Коми мужчина вырубил леса на 1,25 миллиона рублей

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Усть-Куломском районе местного жителя 1980 года рождения подозревают в незаконной рубке леса, сумма ущерба превысила 1,25 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 2019 году. Будучи должностным лицом, мужчина без согласования с лесничеством заключил договор с бизнесменом на выполнение противопожарных работ. Сотрудники частной фирмы не знали о незаконных действиях фигуранта. Они вырубили 107 сосен и берез. Сумма ущерба превысила 1,25 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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