В Коми треть полученных на производстве травм связана с употреблением алкоголя

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Треть из всех полученных травм на производстве происходит из-за спиртного. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

По словам врача-профпатолога Республиканского врачебно-физкультурного диспансера Натальи Цанг, алкоголь негативно влияет на нервную систему, из-за чего снижается координация, внимательность и ухудшается способность принимать решения. Медик рассказала, как избавиться от вредной привычки и сберечь здоровье.

— На начальной стадии, когда этанол еще не встроился в обмен веществ и не спровоцировал развитие зависимости, достаточно правильного настроя при отказе от рюмки. Поэтому ответственность стоит взять на себя. Обратиться к психологу, психотерапевту, к медицинским работникам кабинетов профилактики, наркологу. Пока есть возможность, пока пьянство не привело к трагедии на работе или не стало причиной краха карьеры – лучше решить проблему до того, как она разрушит жизнь, — подчеркивает Наталья Цанг.

Эксперт также рассказала, что особенно высокий риск травматизма отмечается у представителей таких специальностей, как водитель легковых и грузовых автомобилей, троллейбусов; спецтехник, сотрудник, работающий на станках, управляющий движущимися механизмами или действующий в непосредственной близости от таких механизмов; люди, функциональные обязанности которых предполагают подъем на высоту, починку и наладку электроприборов и электрических сетей; военные, полицейские, сотрудники МЧС.

Пьянство на рабочем месте может привести к порче оборудования, травмам и даже смерти. Алкоголь притупляет чувство самосохранения, в 14 раз замедляется скорость реакции, ухудшает зрение и слух. По данным Всемирной организации здравоохранения, до 30 процентов травм, полученных на производстве, связано с употреблением спиртных напитков. Пьяные работники нарушают правила безопасности, что повышает вероятность ошибок, аварий и несчастных случаев. Далее последует увольнение по статье за пьянство на работе, невозможность устроиться на аналогичную должность, пройти предварительный медосмотр при приеме на работу, падение материального и социального уровня, напоминают в Минздраве.

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