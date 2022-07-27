В Коми мошенники украли у женщины 5 миллионов рублей

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Мошенники украли у 72-летней жители Ухты 4,85 миллиона рублей. Об этом сообщили пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, ухтинке позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник заявил, что кто-то хочет украсть деньги женщины и что счет будет заблокирован. Далее целый месяц ухтинке звонили как от «банкиры», так и «сотрудников правоохранительных органов». Звонки поступали с 55 номеров. Женщина перевела на указанные собеседниками счета в общей сложности 4,85 миллиона рублей.

Когда ухтинка снимала деньги, менеджеры банков не раз предупреждали ее о мошенничествах. Однако жительница поясняла, что деньги нужны для оплаты учебы внучки. Возбуждено уголовное дело.

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