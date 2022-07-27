В мусорном овраге обнаружены останки пропавшей шесть лет назад жительницы Коми

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В Сыктывкаре 53-летнюю местную жительницу, обвиняемую в убийстве, совершенном в 2016 году, заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, фигурантка ранее не раз привлекалась к уголовной ответственности. В частности, она совершила два убийства. Как сообщалось ранее, в июле 2016 года в полицию обратился сыктывкарец. Мужчина рассказал, что его мать 1961 года рождения несколько дней назад ушла из дома и не вернулась. Через неделю женщину объявили в официальный розыск. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. В ходе расследования полицейские получили информацию о том, что к таинственному исчезновению сыктывкарки причастна ее знакомая. Ранее обе женщины вместе находились в местах лишения свободы. На свободе они злоупотребляли алкоголем и вели маргинальный образ жизни. Позднее знакомая пропавшей совершила имущественное преступление. В 2022 году она вышла на свободу. Только тогда причастность сыктывкарки к убийству подтвердилась.

В июне 2016 года женщины находились на городском кладбище. Обвиняемая схватила лопату и на почве личной неприязни несколько раз ударила знакомую по голову. Далее злоумышленница и оттащила тело на кучу мусора, забросав его ветками. В мае текущего года расследование по возобновилось. В июле от фигурантки поступила явка с повинной. Женщина также указала место, где спрятала тело. Там нашли скелетированные останки, по которым в настоящее время назначен комплекс судебных экспертиз.

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