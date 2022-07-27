Сыктывкарца посадили за неуплату алиментов

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В Сыктывкаре 37-летнего местного жителя признали виновным в неуплате средств на содержание детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, житель Эжвы полгода не платил алименты дочери 2010 года рождения. При этом сыктывкарец не устраивался на работу и не состоял на учете в центре занятости населения. Деньги, которые у него были, мужчина тратил на другие цели. Фигурант признал свою вину. Суд приговорил его к четырем месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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