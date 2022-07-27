Стали известны подробности исчезновения пятилетнего глухонемого мальчика из Коми

Фото: Сыктывкарский отряд «Спас-Коми» Комитета ГО и ЧС

Стали известны подробности исчезновения глухонемого мальчика в Сыктывдинском районе. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Как сообщалось ранее, все произошло в селе Ыб. Мальчик вместе со взрослыми приехал на экскурсию в монастырь, но быстро отстранился от основной группы туристов и пошел вниз по дороге, к высокой траве и зарослям. Когда взрослые поняли, что не могут найти ребенка, вызвали спасателей и сотрудников полиции. Работу затруднял факт, что потерявшийся ребенок не откликается на свое имя и не мог самостоятельно позвать на помощь. Спустя 30 минут один из сотрудников «Спас-Коми» заметил голову и плечи ребенка, который находился на пяточке поля. Мужчина понял, что это именно тот мальчик, так как он подходил по возрасту. Ребенок улыбнулся спасателю и протянул ему руку.

В СК уточнили, что за несколько минут до исчезновения пятилетний ребенок прыгал на батуте под присмотром мамы. Женщина отвернулась от ребенка лишь на мгновение, и тот пропал из поля зрения. В итоге мальчика нашли в полукилометре от монастыря. Он находился в густой траве около ручья. В отношении матери ребенка ведется проверка.

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