Из-за введенных санкций почти 100 жителей Коми оказались в простое

Фото Владилена Олофинского

В Коми почти 97 человек оказались без работы из-за введённых западом санкций. Как сообщает БНК со ссылкой на региональный Минтруд, большинство из них — сотрудники ушедшего с российского рынка McDonald’s, ещё 18 жителей Коми были продавцами магазина Adidas.

Однако в ведомстве подчёркивают, что без работы сотрудники не останутся. Сразу после окончания режима простоя они вернутся на свои рабочие места.

— После окончания режима неполной занятости и простоя планируется перевод на полную занятость всех работников, их высвобождение не планируется, — сообщили министерству работодатели.

Добавим, что по данным на 22 июля, всего планируется высвобождение 612 работников. По информации работодателей, высвобождение предполагается в связи с организационно-штатными мероприятиями, оптимизацией бизнес-процессов, а также снижением объемов работ. Все это не связано с санкциями, которые ввели западные страны в отношении России после начала спецоперации в Украине. В службы занятости обратились 268 человек, высвобожденных после 1 марта 2022 года.

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