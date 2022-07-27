Житель Коми украл у спящей женщины телефон и карту

Фото: Ольга Крыльцова

В Сыктывдинском районе 36-летнего жителя Зеленца признали виновным в двух кражах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В конце января в Зеленце компания выпивала. Один из гостей воспользовался тем, что его знакомая уснула, и украл ее телефон. Злоумышленник попросил знакомого продать смартфон. Деньги мужчина потратил на алкоголь. Злоумышленник продолжил выпивать и украл у той же женщины банковскую карту. В ближайшем банкомате фигурант снял оттуда 6 тысяч рублей. Эту сумму он потратил на продукты.

Когда женщина проснулась, она обнаружила пропажу телефона и карточки, после чего обратилась в полицию. Смартфон нашли и вернули владелице. Однако украденные с карты деньги злоумышленник так и не вернул. Суд приговорил мужчину к восьми месяцам лишения свободы условно.

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