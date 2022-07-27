В Ухте, Усинске и Печоре сменились главные полицейские

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В трех городах Коми сменились главные полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Так, глава регионального ведомства Андрей Сицский представил личному составу новых начальников отделов полиции в Ухте, Усинске и Печоре. Руководитель министерства пожелал сотрудникам успехов в службе и выразил надежду на то, что дела в этих городах пойдут «семимильными шагами».

Известно, что полицию Ухты возглавил Артем Махмутов, ранее руководивший ОМВД Печоры.

Отделом полиции Усинска будет руководить Андрей Ямиев, до этого занимавший должность заместителя начальника Печорского ОМВД – начальника полиции.

Главным полицейским Печорского района стал Юрий Семенюк, ранее занимавший должность заместителя начальника ОМВД Инты – начальника полиции.

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