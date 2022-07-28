Ревнивца из Коми осудят за то, что он прочел переписку свой бывшей девушки в соцсети

Фото: архив КП

В отношении 33-летнего жителя Вуктыла в Следственном комитете Коми завершили расследование о нарушении тайны переписки и неправомерном доступе информации. Мужчина взломал на почве ревности телефон бывшей сожительницы.

После взлома он получил доступ к почтовому ящику своей возлюбленной и к странице в одной из социальных сетей, а затем ознакомился с перепиской.

Во время расследования мужчина признал свою вину и раскаялся в том, что сделал. Сейчас уголовное дело направили в суд.

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