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Общество28 июля 2022 5:15

Ревнивца из Коми осудят за то, что он прочел переписку свой бывшей девушки в соцсети

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В отношении 33-летнего жителя Вуктыла в Следственном комитете Коми завершили расследование о нарушении тайны переписки и неправомерном доступе информации. Мужчина взломал на почве ревности телефон бывшей сожительницы.

После взлома он получил доступ к почтовому ящику своей возлюбленной и к странице в одной из социальных сетей, а затем ознакомился с перепиской.

Во время расследования мужчина признал свою вину и раскаялся в том, что сделал. Сейчас уголовное дело направили в суд.

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