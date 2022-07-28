В Госсовете Коми намерены лишить иноагента кресла руководителя фракции КПРФ

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В региональном парламенте намерены лишить Виктора Воробьева*, которого включили 1 апреля 2022 года в список СМИ-иноагентов, лишить должности руководителя фракции КПРФ

По словам руководителя комиссии по депутатской этике и регламенту Владимира Жаркова, депутаты обязаны каждый год предоставлять сведения о доходах, а комиссия проверяет их достоверность.

Он отметил, что в отношении руководителя КПРФ была проведена проверка, которая установила факт предоставления неполных и недостоверных сведений, в связи с чем комиссия рекомендует снять его с должности без лишения полномочий депутата.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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