В Госсовете Коми намерены лишить иноагента кресла руководителя фракции КПРФ

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В региональном парламенте намерены лишить Виктора Воробьева*, которого включили 1 апреля 2022 года в список СМИ-иноагентов, лишить должности руководителя фракции КПРФ
По словам руководителя комиссии по депутатской этике и регламенту Владимира Жаркова, депутаты обязаны каждый год предоставлять сведения о доходах, а комиссия проверяет их достоверность.
Он отметил, что в отношении руководителя КПРФ была проведена проверка, которая установила факт предоставления неполных и недостоверных сведений, в связи с чем комиссия рекомендует снять его с должности без лишения полномочий депутата.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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