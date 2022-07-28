В Сыктывкаре перенесли отключение воды на конец августа

Фото: архив КП

По решению компании ПАО «Т Плюс» в Сыктывкаре завершительный этап гидравлических испытаний пройдет в конце августа. Работы по финальной опрессовки теплосетей запланированы на период с 15 по 20 число.

В настоящий момент для завершения работ осталось протестировать один участок тепломагистрали № 2. Во время этого планируется отключить водоснабжение по адресам нескольких улиц, в частности, на Дальней, Карьерной, Карла Маркса, Катаева, Коммунистической, Маегова, Морозова, Национальной и т.д.

К жителям Сыктывкара обратились с просьбой проявлять осторожность во время гидравлических испытаний возле теплотрасс, а при обнаружении утечек, сообщать о проблемах по телефону 24-15-70.

Отключат воду по следующим адресам:

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