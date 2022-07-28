В Коми пешеход впал в кому после наезда грузовика

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 27 июля, в Прилузском районе ГАЗ-2834 сбил 35-летнего пешехода, и он впал в кому. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в восемь утра. 47-летний мужчина ехал за рулем «Газели» по трассе «Вятка» со стороны Кирова в сторону Сыктывкара. На 608-м километре трассы машина сбила пешехода, который переходил дорогу в районе АЗС.

В результате ДТП мужчина получил автотравму, открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Пострадавший находится в коме. В ГИБДД добавили, что водителя 14 раз привлекали к ответственности за нарушения правил дорожного движения, из них девять – в течение года.

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