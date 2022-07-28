В Коми обнаружено пять трупов котят в мусорных баках для вторсырья

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Жители Микуня выбросили котят в мусорный контейнер. Тела пятерых животных обнаружил сортировщик мусора, когда они попали на распределительную ленту. Об инциденте сообщает издание «Комиинформ» со ссылкой на «Сортех».

Известно, что бак для вторсырья был вывезен из дома по улице Ленина. Трупы домашних животных были упакованы в коробку и выброшены прямо в мусорку. Из-за случившегося руководство организации обратилось ко всем жителям республики.

— Мы обращаемся к жителям республики и просим не выбрасывать трупы домашних питомцев в контейнеры для сбора вторичного сырья, — сказали в «Сортехе».

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