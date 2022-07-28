Мошенники украли у двух жительниц Коми больше миллиона рублей

Фото: архив КП

Мошенники украли у двух жительниц Сыктывкара и Ухты больше миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, ухтинке позвонили злоумышленники и представились сотрудниками оператора связи. Под предлогом смены тарифа незнакомцы завладели персональными данными женщины и дистанционно оформили на нее кредитную карту. Таким образом у жительницы Коми украли 72 тысячи рублей.

В аналогичной ситуации оказалась и жительница Сыктывкара 1976 года рождения. «Сотрудники сотовой компании» сообщили женщине необходимости сохранности тарифного плана. Завладев данными горожанки, они взяли на ее имя кредит и перевели на другие счета 962 тысячи рублей. Возбуждены уголовные дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми мошенники украли у женщины 5 миллионов рублей