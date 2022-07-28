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В Коми завезли дефицитные препараты для лечения эпилепсии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

В настоящее время в списке отсроченных лекарств насчитывается 500 льготных рецептов. Проблему с такими препаратами решают благодаря новой схеме. Теперь закупкой и поставкой занимается единый поставщик – Государственные аптеки Коми.

Ранее в республике наблюдались перебои с поставкой сахароснижающих, противосудорожных лекарств и препаратов для лечения эндокринных заболеваний. В начале года количество отсроченных рецептов в Коми приближалось к 20 тысячам.

В Коми утвердили график оперативной доставки препаратов. По Сыктывкару это каждый день, а в районные аптеки препараты будут привозить 2-3 раза в неделю.

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