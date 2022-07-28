В селе в Коми спустя 27 лет снова начали печь хлеб

Фото: пресс-служба администрации Усть-Куломского района

В селе Керчомъя Усть-Куломского района спустя 27 лет снова начали печь хлеб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Пекарню обустроили месяц назад в рамках программы «Народный бюджет». На эти цели потратили около 3,5 миллиона рублей. Своя пекарня в селе появилась впервые с 1995 года. Хлеб привозили из села Усть-Кулом и поселка Озъяг. Теперь же хлеб, изготовленный новой пекарней, поступил на прилавки магазина в центре села. Открытие предприятия позволило создать новые рабочие места.

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