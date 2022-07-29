В Коми начались срочные поиски 29-летнего парня

Фото: Лиза Алерт
Волонтеры «Лиза Алерт» объявили поиски 29-летнего Александра Куприна из села Часово Сыктывдинского района. Соответствующее сообщение распространилось в социальных сетях. По предоставленной информации, молодой мужчина вышел из дома 18 июля и исчез.
Приметы: худощавое телосложение, рост – 186 см, темно-русые волосы.
Был одет: черная спортивная кофта, темно-синие спортивные штаны, темная футболка.
Если вы что-то знаете о пропавшем, сообщите, пожалуйста, по телефону единой горячей линии 8 800 700 54 52.
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